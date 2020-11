Vorfall in Duisburg : Mehrere Männer greifen Paketboten an

Mehrere Männer greifen Paketboten an

Vorfall in Duisburg

Duisburg Sie schlugen ihm ins Gesicht, doch der 25-Jährige konnte sich gerade noch retten: Drei Männer haben am Dienstag einen Paketboten in Duisburg überfallen, als der eine Lieferung aus seinem Auto nehmen wollte. Das Trio flüchtete ohne Beute.

