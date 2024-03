Kriminalität in Viersen Überfall – Täter schlägt 49-Jährigen ins Gesicht

An Karsamstag hat ein Räuber in Viersen einem 49-Jährigen eine Umhängetasche entwendet. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Überfall gegen 17.30 Uhr auf der Großen Bruchstraße in der Viersener Südstadt. Der Täter habe den 49-Jährigen nach Angaben der Polizei plötzlich von hinten angegriffen und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen. „Als der Geschädigte am Boden lag, entwendete der Tatverdächtige die graue Umhängetasche des Geschädigten und flüchtete in unbekannte Richtung“, erklärte eine Polizeisprecherin.