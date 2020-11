Duisburger Filmwoche : Preisträgerfilme im Filmforum

Duisburg Ab heute kann man ausgewählte Dokumentationen der Duisburger Filmwoche zu Hause erleben. Das Online-Angebot ist abends jeweils ab 20.15 bis 24 Uhr verfügbar.

Die Duisburg er Filmwoche, das wohl wichtigste Festival für den dokumentarischen Film im deutschsprachigen Raum, konnte in diesem Jahr nur online stattfinden, das der Austragungsort, das Filmforum wegen der Pandemie fürs Publikum geschlossen werden musste. Die neuen technischen Möglichkeiten bieten nun aber die Chance, dass Preisträgerfilme nun per Streaming auch zu Hause angeschaut werden können. Im Anschluss an die 44. Duisburg er Filmwoche, die Anfang November stattfand, und zur Überbrückung der kinolosen Zeit werden ab dem heutigen Donnerstag vier ausgezeichnete Produktionen gezeigt. Zu jedem Beitrag werden auch die Interviews mit den Filmemachern auf der Online-Plattform präsentiert. Das Online-Angebot ist abends jeweils ab 20.15 Uhr bis 24 Uhr verfügbar.

In “Spuren – Die Opfer des NSU “ von Aysun Bademsoy werden die Opfer der NSU-Morde porträtiert. Das Versprechen der lückenlosen Aufklärung wurde nicht eingelöst, zwei Angeklagte wider Erwarten freigesprochen. „Die Trauer ist größer geworden“, sagt die Tochter eines Ermordeten. Die Spuren haben sich eingeschrieben – in die Orte, an denen die Morde verübt wurden, in das Leben der Angehörigen, in die deutsche Justiz und Gesellschaft. Aysun Bademsoy zeichnet die Spuren nach, an Tatorten, in den Leben der Hinterbliebenen. Dieser Film gewann den Publikumspreis der Filmwoche.