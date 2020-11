0:0 gegen Halleschen FC : MSV Duisburg auch bei Lettieri-Rückkehr ohne Sieg

Duisburg Das Comeback von Gino Lettieri auf der Trainerbank des MSV Duisburg ist nur teilweise geglückt. Die Zebras kamen im Nachholspiel der 3. Liga gegen den Halleschen FC nicht über ein 0:0 hinaus – und warten damit bereits seit vier Spielen auf einen Sieg.

Der Trainerwechsel beim MSV Duisburg hat sich noch nicht bezahlt gemacht. Beim Comeback von Gino Lettieri kamen die Zebras im Nachholspiel der 3. Liga gegen den Halleschen FC nicht über ein 0:0 hinaus. Der Abwärtstrend hält damit weiter an. Seit nunmehr vier Spielen warten die Duisburg er auf einen Sieg, zu Hause gelang den Zebras in der laufenden Saison noch gar kein Dreier. Durch das torlose Remis holte man nach drei Niederlagen nacheinander nun aber zumindest wieder einen Punkt. Mit neun Zählern aus zehn Partien rangieren die Duisburg er auf Rang 18, die Gäste aus Halle haben als Tabellenvierzehnter elf Punkte auf dem Konto.

Der von vielen Fans skeptisch beäugte Lettieri hatte nicht viel Zeit, die Mannschaft kennenzulernen. Wegen der Corona-Vorschriften konnte der 53-Jährige, der bereits in der vergangenen Woche das Trainer-Amt von Torsten Lieberknecht übernommen hatte, erst am vergangenen Sonntag erstmals mit seiner neuen Mannschaft arbeiten. Groß umkrempeln konnte der Deutsch-Italiener das Team nicht – dafür fehlte ihm neben der Zeit auch das Personal. So nahm Lettieri, der den MSV schon von 2014 bis 2015 trainiert und den Verein damals zurück in die zweite Liga geführt hatte, im Vergleich zur 1:2-Niederlage bei Türkücü München nur zwei Änderungen in der Startelf vor. Sinan Karweina und Lukas Scepanik, der nach seiner Sperre zurückkehrte, rückten für den verletzten Ahmet Engin und Moritz Stoppelkamp ins Team. Der Kapitän nahm auf eigenen Wunsch zunächst erst einmal auf der Bank platz, wie Lettieri vor der Partie bei Magenta Sport bestätigte. Für den Trainer sei genau diese Ehrlichkeit „ein Zeichen der Stärke und nicht der Schwäche“.