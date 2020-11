Erfolglose Käufersuche : Grobblechwerk von Thyssenkrupp in Duisburg vor dem Aus

Grobblechwerk von Thyssenkrupp in Duisburg vor dem Aus

Dem Grobblechwerk von Thyssenkrupp in Duisburg-Hüttenheim droht die Schließung. Foto: dpa/Fabian Strauch

Duisburg Das Duisburger Grobblechwerk des angeschlagenen Stahlkonzerns Thyssenkrupp mit rund 800 Beschäftigten steht vor dem Aus. Verkaufsgespräche mit verschiedenen Interessenten seien bisher ohne Ergebnis geblieben.

„Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die im Tarifvertrag Zukunftspakt Stahl 20-30 vereinbarte Schließung des Geschäftsbereichs Grobblech bis spätestens zum 30. September 2021 kommen kann“, heißt es in einer Mitarbeiterinformation, die der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorlag. Die zuständigen Gremien würden in den kommenden Wochen Beschlüsse fassen.