Hochhaus in Duisburg : So läuft die Sprengung des „Weißen Riesen“ ab

Am 24. März 2019 wurde der erste „Weiße Riese“ in Duisburg gesprengt. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Duisburg Am 5. September fällt das zweite Hochhaus der einstigen Vorzeige-Siedlung in Duisburg-Hochheide. Ein Überblick über den Zeitplan am letzten Tag des Wohnturms und die zu erwartenden Einschränkungen.

Zweieinhalb Jahre ist es her, da wurden mit einem Knopfdruck 48.000 Tonnen Schutt produziert. Die Sprengung des ersten „Weißen Riesen“, einstiges Vorzeige-Wohnprojekt und späterer Schandfleck, sorgte damals für bundesweite Aufmerksamkeit. So wird es wohl auch am Sonntag, 5. September wieder sein, wenn der zweite „Riese“ fallen soll. Den Sprengtermin hatte die Stadt schon im Juni festgelegt. Seit Donnerstag steht auch der genaue Zeit- und Evakuierungsplan fest.

Eigentlich sollte das Hochhaus in Duisburg-Hochheide schon längst nicht mehr stehen. Während bei der Sprengung des ersten Gebäudes noch Asbest für Verzögerungen sorgte, war es nun unter anderem die Corona-Pandemie. Nachdem ein erster Termin 2020 nicht gehalten werden konnte, sollte eigentlich Anfang 2021 gesprengt werden. Doch wegen zu hoher Inzidenzen war die Evakuierung der Anwohner nicht durchführbar. Im dritten Anlauf soll es nun endlich so weit sein.

Info Einschränkungen am Tag der Sprengung Evakuierung 1750 Menschen in der Evakuierungszone müssen am Sonntag, 5. September bis spätestens 8 Uhr morgens ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Zone umfasst Teile der Paula-Echter-Straße, Husemannstraße, Ottostraße, Hanielstraße, Lindenstraße und Moerser Straße. Anwohner können sich während der Sprengung in der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesamtschule aufhalten. Ein Shuttleverkehr wird eingerichtet. Sperrung Für den Straßenverkehr gibt es ebenfalls ab 8 Uhr an Teilen der Ottostraße und Husemannstraße kein Durchkommen mehr. Die Sperrung an der Moerser Straße beginnt je nach Lage zwischen 8 und 10 Uhr. Die Buslinien 911, 916, 917, 926 und 929 halten ab 8 Uhr nicht mehr an den Haltestellen „Ottostraße“, „Hochheide Markt“ und „Prinzenstraße“. Halte- und Parkverbote gelten teilweise bereits ab Freitag. Kontakt Hilfsbedürftige Anwohner können sich im Vorfeld unter 0203 2832000 bei der Stadt Duisburg melden. Beschwerden im Zusammenhang mit der Sprengung sind an info@diesprengung.de oder an die P&Z GmbH unter Tel. 01800 5000167 zu richten.

Hoffentlich läuft dann auch wieder alles so reibungslos wie bei Hochhaus eins im März 2019. Wie damals soll die Sprengung um Punkt 12 Uhr erfolgen. Die Einschränkungen für die Anwohner beginnen allerdings schon zwei Tage zuvor mit ersten Halteverboten (siehe Infobox). Zur Sprengung selbst müssen 1750 Menschen ihre Häuser verlassen. Um einen sicheren Ablauf der Sprengung und der damit einhergehenden Maßnahmen zu gewährleistern, ist die Feuerwehr mit rund 250 Kräften vor Ort im Einsatz. 200 Mitarbeiter des Bürger- und Ordnungsamts sollen insbesondere die Räumung der Evakuierungszone kontrollieren.

Es ist davon auszugehen, dass sich nicht nur die direkten Anwohner, sondern auch wieder viele Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung für die Sprengung des Baus interessieren werden. Die Fahrt nach Hochheide wird sich für alle Schaulustigen hingegen nicht lohnen. „Wegen der weiträumigen Absperrungen, der Verkehrssituation und da es praktisch keine Sichtmöglichkeiten auf das Sprengobjekt gibt, bittet die Stadt Duisburg von einer Anreise abzusehen“, heißt es in der Mitteilung vom Donnerstag. Es werde vor Ort weder Imbissstände noch Toiletten geben. Jegliche Verkaufsversuche von mobilen Händlern sollen durch das Ordnungsamt unterbunden werden. Wer sich das Spektakel live ansehen möchte, soll stattdessen auf die Fernsehübertragung im WDR zurückgreifen.

Sind alle Vorbereitungen getroffen, wird es auch für den zweiten „Weißen Riesen“ ernst. Dann lauscht alles den drei Sprengsignalen. Ein langer Ton (“Sofort in Deckung gehen“), wenn alle den Sprengbereich verlassen oder sich dort in Deckungsräume begeben müssen. Zwei kurze Töne (“Es wird gezündet“), wenn sichergestellt ist, dass alle den Sprengbereich verlassen haben oder in Deckung sind. Drei kurze Töne (“Die Sprengung ist beendet oder unterbrochen“), wenn sich der Sprengmeister vom Ergebnis seiner Arbeit überzeugt hat. Die Anwohner müssen dann allerdings noch auf die Entwarnung durch das städtische Sirenensystem warten. Erst wenn ein einminütiger Dauerton abgespielt wurde, können sie in ihre Häuser zurück. Dann enden auch alle Halteverbote und Sperrmaßnahmen. Die Stadt rechnet damit rund ein bis zwei Stunden nach der eigentlichen Sprengung.