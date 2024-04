Konzert in Duisburg mit deutscher Erstaufführung Verbeugung vor dem Vater der modernen ukrainischen Musik

Dass man sich uns an die zweite Sinfonie von Borys Ljatoschynskyj heranwage, sei „eine Geste an die ukrainische Kultur und ein Zeichen unserer Solidarität mit den Menschen in der Ukraine“, sagt Melchior Kupke, Dirigent des Studio-Orchesters Duisburg. Der Komponist Borys Ljatoschynskyj (1895-1968) gilt heute als Vater der modernen ukrainischen Musik.