Millionen-Förderung für Duisburg : Die neue Wasserstoff-Hauptstadt

Duisburg Mehr als 100 Millionen Euro fließen für ein Zentrum für Wasserstoff-Technologie nach Duisburg. Hunderte Jobs sollen nun in der Stadt entstehen. Oberbürgermeister Sören Link hat am Freitag das Campusgelände der Uni besucht. Dort wird der Aufbau geplant.

Ein bisschen hatte Peter Beckhaus die Entscheidung aus Berlin ja erwartet. „Wir sind sehr zufrieden. Das Innovationszentrum für Wasserstofftechnologie wird das Beschäftigungspotenzial in Duisburg steigern“, sagte der Geschäftsführer des Zentrums für Brennstoffzellen-Technik (ZBT) der Universität Duisburg-Essen am Freitag auf dem Campusgelände in Neudorf. Die Rede ist von einigen „hunderten Jobs“, die in den kommenden Jahren in Duisburg entstehen sollen. Der Standort Duisburg soll in Zukunft eine zentrale Rolle in der deutschen Energiewende spielen.