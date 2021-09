Kultur in Duisburg : Ruhrorter „Outdoor-Galerie“ erhält neue Bilder

Kultur in Duisburg

Das Titelbild der neuen „Outdoor-Galerie Aufnachtschicht“ und der dazugehörigen Open-air-Ausstellung „Die Nacht ist bunt am Hafenmund“. Foto: Daniela Szczepanski

Duisburg Am Montag werden die Großfotos der „Outdoor-Galerie Aufnachtschicht“ von dem Künstler-Trio Frank Hohmann, Daniela Szczepanski und Iris Weissschuh abgehängt, um Platz zu machen für zehn nagelneue Motive der Fotografen Hohmann und Szczepanski.

Eigentlich sollte dieser Akt schon 2020 stattgefunden haben, als die Outdoor-Galerie am Ruhrorter Leinpfad ihr zehnjähriges Bestehen feierte. Denn am 21. Mai 2010 fiel damals der Startschuss zu der Galerie verbunden mit der Open-air-Dauerausstellung „Die Nacht ist bunt am Hafenmund“ aus Anlass der 33. Duisburger Akzente, welche seinerzeit wiederum den Rahmen der Duisburger Local-Heroes-Woche innerhalb des Kulturhauptstadtjahres „Ruhr 2010“ bot. Doch aus einer Jubelfeier im Mai 2020 wie auch im gleichen Monat ein Jahr später wurde nichts – wegen Corona.