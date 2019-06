Planprojekt : Regionalplan Ruhr: Kritik am Zeitplan

Einer der großen Streitpunkte des neuen Regionalplans ist die Ausweisung von Gewerbeflächen (wie hier im Gewerbegebiet Keniastraße). Die IHK hätte sich in den Entwürfen deutlich mehr solcher Flächen gewünscht. Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Die Direktion des Regionalverbands Rheinland hat den September 2020 als Termin für eine Entscheidung über den neuen Regionalplan Ruhr ins Auge gefasst. Das sei zu wenig Zeit, bemängelt die CDU.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Tim Harpers Von Tim Harpers Autorendetails aufklappen Tim Harpers (th) ist RP-Redakteur in Duisburg. Er liebt das Kochen, das Reisen und ist leidgeprüfter Anhänger des MSV Duisburg. zum Autorenprofil

In der aktuell laufenden Sitzungsrunde der politischen Gremien des Regionalverbandes Ruhr (RVR) hat Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel dem Ruhrparlament einen vorläufigen Zeitplan zur Aufstellung des Regionalplans Ruhr vorgestellt. Der sieht eine zeitnahe Umsetzung des Vorhabens vor, stößt aber vor allem bei der Ruhr-CDU auf Kritik.

„Hintergrund ist eine CDU-Anfrage aus dem Frühjahr“, sagt der Vorsitzende der CDU-Fraktion Roland Mitschke. „Gelegenheit zur Stellungnahme zum Planentwurf der Verwaltung hatte die Öffentlichkeit bis Ende Februar. Wir wollten wissen, wie die Verwaltung das weitere Vorgehen zeitlich abschätzt.“

Info Das ist der Regionalplan Ruhr Dokument Es handelt sich dabei um ein für die Kommune rechtlich bindendes Dokument, in dem Grundsätze zur räumlichen Entwicklung, Ordnung und Sicherung der Region festgeschrieben werden. Im Plan werden jene Bereiche in der Stadt ausgewiesen, die künftig zum Beispiel für Wohnbebauung und Gewerbeflächen genutzt werden können.

Die Vorlage der Verwaltung sieht die Entscheidung über den ersten Regionalplan Ruhr bis September 2020 vor, knüpft an das Gelingen jedoch einige – wie die CDU sagt – „brisante Mindestbedingungen“. Unter anderem sollten die laufenden Regionalplanänderungsverfahren allesamt gestoppt werden, heißt es in einer Mitteilung der Ruhr-CDU. Aktuell ist die Verwaltung des RVR aufgrund eigener, mit Dringlichkeit begründeter Vorlagen vom Ruhrparlament mit acht Regionalplanänderungsverfahren beauftragt. „Die Verfahren wurden eingeleitet, um den betroffenen Kommunen schnellstmöglich die Chance zur Entwicklung von Gewerbe- und Siedlungsbereichen zu ermöglichen“, sagt Mitschke. Zum Teil handele es sich um Verfahren, die erst Anfang des Jahres von der Verwaltung der Politik zur Eröffnung der Verfahren vorgelegt worden seien. Betroffen seien unter anderem Projekte wie der newPark in Datteln/Waltrop, eine konkrete Gewerbeansiedlung in Waltrop, die Flächenentwicklung Kraftwerk Knepper und das Prosper-Areal in Bottrop. Diese Verfahren aufzuhalten und gleichzeitig nicht sicher sein zu können, dass der Regionalplan Ruhr auch tatsächlich bis September 2020 komme, sei für die CDU-Fraktion im RVR nicht hinnehmbar. „Diese Verfahren wurden vom RVR als Regionalplanungsbehörde eingeleitet, um der Dringlichkeit dieser Projekte gerecht zu werden“, sagt Roland Mitschke.

Eine weitere Bedingung der Verwaltung des RVR ist laut CDU die Rückstellung von Anfragen aus der Politik. „Fraktionsübergreifend gibt es zu diesem Punkt massive Kritik am Vorhaben der Verwaltung“, so Mitschke. Anfragen seien eines der elementarsten Kontrollinstrumente der Politik gegenüber der Verwaltung und schafften in dem komplizierten Plan notwendige Transparenz. „Wir lassen uns in diesem Recht nicht beschneiden“, so der CDU-Mann.