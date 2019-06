Umzug : „Kreaktive“ ziehen ins Maximilianhaus

Duisburg Die Ruhrort-Projekte von Stadtsportbund, Jobcenter und Haniel sind umgezogen.

2016 verkaufte Haniel die Immobilie an die Essener FAKT-Gruppe und mietete die Räumlichkeiten wieder an. Neben der Gruppe der „KreAktiven“, die bei kulturellen Veranstaltungen im Hause seit 2012 halfen, kamen die „Parkrangers“ neu hinzu, die sich durch die Pflege von Wegen und Baumscheiben sowie die Bewässerung der Blumenampeln des Ruhrorter Bürgervereins nützlich machen.

Treibende Kraft sowohl beim Sozialprojekt mit den „Parkrangers“ als auch beim Kulturprojekt mit den „KreAktiven“ ist Jutta Stolle aus dem Hause Haniel. „Diese Projekte sind eine Art Blaupause für andere Bezirke in der Stadt und darüber hinaus“, sagte sie gestern nach dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten. Doch ohne Partner wäre das alles nicht zu stemmen gewesen, betonte sie. So entstanden beide Ruhrort-Projekte jeweils in Kooperation mit dem Duisburger Stadtsportbund und dem Jobcenter Duisburg.