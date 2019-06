Konzert in Ruhrort : „Mozart Exploded“ im Gemeindehaus

Duisburg Das Armida Quartett, ein Philharmoniker-Ensemble und Rezitatorin Nina Horvath traten in Ruhrort auf.

Andreas Oberaigner spielte virtuos und makellos auf seiner Klarinette, die sich warm und schwärmerisch in das Armida Quartett bettete. Mozarts Quintett für Klarinette und Streichquartett A-Dur KV 581 (1789), war einer der Höhepunkte im gut gefüllten Ruhrorter Gemeindehaus. Das Konzert hatte den spektakulären Titel „Mozart Exploded“. Dem Armida Quartett, schon von vorneherein ein vollkommener und willkommener Klangkörper, gelang die Symbiose mit einem Holzblasinstrument, das Mozart besonders liebte. Oberaigners Klarinette rauschte von den tiefsten Tiefen bis in die obersten Etagen der Mozart’schen Klarinettenseligkeit. Agil, temperamentvoll und im Larghetto, den Himmel berührend, in dem Mozart wie die Rezitatorin Nina Horvath auf einem Sessel thronend, die Veranstaltung nur freudig beklatschen konnte. Die Inhalte aus Briefen und anderen intimen Seelenlagen des Komponisten rezitierte Nina Horvath sicher und mit schmeichelndem, österreichischem Tonfall. Sie gewann das lauschende Publikum schnell. Horvath musste mit Headset und mit leider nicht fein abgestimmter Anlage über Lautsprecher rezitieren – das war nicht gut gelöst. Es lag weder am Gemeindesaal, noch an Frau Horvath, sondern an der mäßigen Abstimmung der durchaus hochklassigen PA.