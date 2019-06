Pfadfinderstamm : Neudorfer Füchse sind „allzeit bereit“

Duisburg Ein neuer Pfadfinderstamm feiert seine Gründung und lädt zum Mitmachen ein.

Der Pfadfinderstamm der „Neudorfer Füchse“ an der Bismarckstraße hat sein Gründungsfest gefeiert. Ins Leben gerufen haben ihn die fünf Studenten Rahel, André, Lars, Lea und Jonas – mit dem Anliegen den Stadtkindern die Natur nahezubringen. Die Feier startete mit dem Aufbau einer großen Jurte. Außerdem lernten die zwölf Kinder unter Anleitung überlebenspraktische Dinge wie Knoten machen, ein Feuer entzünden oder Holz zu spalten.

Stammesleiterin Rahel Neubieser erklärt: „Das Ziel der Pfadfinderbewegung ist nicht das Überleben in der Wildnis - zumindest nicht in erster Linie. Wir wollen den Kids vielmehr Werte wie Treue, Hilfsbereitschaft, Teamgeist und Respekt vermitteln. Die Kinder müssen keine Leistung erbringen, sondern sollen spielerisch lernen verantwortungsbewusst mit sich selbst, ihren Mitmenschen und ihrer Umgebung umzugehen. Und vielleicht sind auch wir Mitarbeiter einfach nur große Kinder, die Spaß daran haben sich ein Programm auszudenken. Im Mittelpunkt steht die Gemeinschaft und der Spaß.“

Für Interessierte: Die Neudorfer Füchse treffen sich samstags vormittags von 11 bis 13 Uhr in den Jugendräumen der Thomas-Gemeinde auf der Bismarckstraße. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren sind herzlich eingeladen mitzumachen. Weitere Infos und Termine unter www.thomas-gemeinde.de/weitere-angebote/pfadfinder. Bei Fragen per Mail an pfadfinder@thomas-gemeinde.de wenden.