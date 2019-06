Kommunikation 2.0 : Volksbank-Song weist auf Umstellung hin

Marcel Schillings singt den Umstellungs-Song. Foto: Kim Ziegenhagen

Duisburg Vom 9. bis 11. August müssen Kunden der Volksbank Rhein-Ruhr mit Einschränkungen rechnen. Die Bank erklärt alles: in einem Song.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Neue Technik für alle“ lautet der Titel, den Mitarbeiter der Volksbank Rhein-Ruhr über den Dächern des Duisburger Innenhafens in das Mikrofon singen. Grund dafür ist eine umfangreiche technische Systemumstellung der Genossenschaftsbank vom Mittag des 9. August bis zum Morgen des 11. August 2019. Kunden der Volksbank Rhein-Ruhr können an diesem Wochenende kein Geld an den bankeigenen Automaten abheben. Auch beim Bezahlen mit der EC-Karte kann es zu Einschränkungen kommen.

Das Marketingteam der regionalen Bank hat, um alle Betroffenen frühzeitig zu informieren, einen innovativen Weg eingeschlagen. Mitarbeiter Marcel Schillings komponierte sowohl den Text, als auch die Melodie selbst. „Die meisten rechnen nicht damit, dass eine Bank eine eigenkomponierte Musik nutzt, um ein so trockenes Thema wie eine Systemumstellung zu kommunizieren“, sagt Marcel Schillings vom Online-Marketing der Volksbank über die Idee. „Videos gehören heute als Kommunikationsmedium zu unserem Alltag dazu. Wir erreichen unsere Kunden auf einem Kanal, der nicht nur Informationen, sondern auch Emotionen vermittelt“, betont Claudia Behrens, Marketingleiterin der Bank.

Das Musikvideo vermittelt grundlegende Informationen und nimmt den Kunden mit auf die Reise zum neuen System. Alle detaillierten Informationen zur Systemumstellung sind im Internet unter www.volksbank-rhein-ruhr.de/umstellung noch einmal verständlich zusammengefasst.

Die Genossenschaftsbank ruft alle Musikbegeisterten zum großen Song-Contest auf. Egal ob Sänger, Band, Rapper oder DJ – sie alle sind aufgefordert, den Song der Bank zu covern. „Es gibt wohl nichts, was noch nicht in einem Lied besungen wurde. Außer vielleicht eine technische Umstellung“, sagt Behrens mit einem Augenzwinkern. „Das ändern wir jetzt. So vielfältig wie unsere Region, sind mit Sicherheit auch die kreativen Eigeninterpretationen, die man aus dem Song machen kann – wir sind gespannt.“ Die beste Version wird nach dem 7. Juli 2019 prämiert und gewinnt einen Gutschein in Höhe von 1000 Euro. Alle Infos sowie die Teilnahmebedingungen zum Songcontest finden Interessierte unter www.volksbank-rhein-ruhr.de/songcontest.

Die besungene Systemumstellung betrifft mitten in den Sommerferien alle 75.000 Kunden rund um Duisburg und natürlich auch in Mülheim an der Ruhr, Oberhausen und die Geschäftsstelle in Lintorf. Auch beim Bezahlen mit der Karte könnte es unter Umständen zu Problemen kommen. Einzig Inhaber von Kreditkarten können weiter ohne Einschränkungen bargeldlos zahlen. Wer in den drei Tagen seine Bankgeschäfte online erledigen möchte, wird ebenfalls nicht arbeiten können, denn auch Online-Banking, -Brokerage und -Software stehen nicht zur Verfügung.

(RP)