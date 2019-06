Zeit für ausländische Fachkräfte : Unternehmerverband begrüßt Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Duisburg Mit dem jüngst verabschiedeten Gesetzespaket zu Migration und Asyl erhalte die Gesetzgebung zur Fachkräfteeinwanderung ihr dringend benötigtes und lange überfälliges Update.

„Die Bundespolitik hat die richtigen Weichen zur Fachkräfteeinwanderung gestellt. Damit ausländische Fachkräfte aber jetzt auch auf den Zug in Richtung hiesiger Unternehmen aufspringen, bedarf es weiterer Anstrengungen.“ Mit diesen Worten kommentiert Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes, das jüngst verabschiedete Gesetzespaket zu Migration und Asyl. Mit ihm erhalte die Gesetzgebung zur Fachkräfteeinwanderung ihr dringend benötigtes und lange überfälliges Update. „Auch die Unternehmen an Rhein und Ruhr spüren schon längst, dass sie trotz aller Anstrengungen ihren Bedarf allein mit inländischen Fachkräften nicht mehr decken können“, erläutert Schmitz. Das machen nicht nur die reinen Zahlen deutlich: In den nächsten sechs Jahren werden rund 2,9 Millionen Fachkräfte in Deutschland fehlen.