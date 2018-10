Duisburg: Unternehmer wollen Duisburgs Image aufpolieren

Duisburg Ein Arbeitskreis des Unternehmerverbands Wirtschaft für Duisburg will vor allem die Netzwerkarbeit bei der Standortkommunikation verbessern.

(RP) „Duisburg verkauft sich unter Wert“, das beschreibt nach Ansicht des Unternehmerverbandes Wirtschaft für Duisburg gut die Ausgangslage bei der aktuellen Arbeit am Image des Standorts. Genau hier setzt Wirtschaft für Duisburg nun an.

„Einen Imagewandel wird es nicht von heute auf morgen geben. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass Duisburg alle Chancen hat, seine nationale und internationale Wahrnehmung zu verbessern“, meint Stolle. Und in China beispielsweise sei Duisburgs Image als entscheidender Logistikstandort bereits exzellent. Ebenso strahle der Erfolg des größten Binnenhafens der Welt international aus, doch zu wenig profitiere davon immer noch der gesamte Standort. „Es geht darum, dass wir die Chancen dieser Stadt klar benennen, um Investitionen, Gründer und Fachkräfte an den Standort zu holen. Ein besseres Image ist deswegen kein Selbstzweck“, sagt der Geschäftsführer von Wirtschaft für Duisburg, Matthias Heidmeier.

Der Arbeitskreis Image von Wirtschaft für Duisburg knüpft an den Masterplan Wirtschaft an, der vor eineinhalb Jahren vorgestellt wurde. In dem Konzept sind konkrete Projekte für Wachstum und Beschäftigung zwischen Stadt und Wirtschaft vereinbart worden. Ziel des Arbeitskreises ist es, vor allem die Umsetzung konkreter Kommunikationsideen zu fördern. Dafür, so Jutta Stolle, sei die Ausgangslage so gut wie lange nicht. Ansprechpartner für dieses Projekt ist Matthias Heidmeier (erreichbar unter: heidmeier@unternehmerverband.org; Tel. 0203 99367-225).