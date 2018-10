Duisburg: IHK fordert mehr Gewerbeflächen

Duisburg Die IHK warnt davor, dass der Gewerberaum in Duisburg knapp wird.

(mo) Der Vorrat an Gewerbeflächen in Duisburg reicht nur noch für dreieinhalb Jahre, warnt die Industrie- und Handelskammer. Und wirbt dafür, neue Wege zu gehen bei der Aktivierung von Flächen für neue oder erweiterungswillige Firmen.

Auch mehr Zusammenarbeit über kommunale Grenzen hinaus mahnt Rüscher an. Düsseldorf habe ihm von der Regionalplanung zugewiesene Wohnbauflächen an Duisburg weitergeleitet, so dass beispielsweise das Neubaugebiet Angerbogen 2 möglich wird: „Das Gleiche schwebt uns vor mit Gewerbeflächen.“

So könne Duisburg zugewiesene Gewerbeflächen an den Kreis Wesel weitergeben, wo noch reichlich Platz ist. Dann würden die Gewerbesteuern zwar in und um Wesel anfallen, aber in der Region bleiben.