Duisburg: Stadt eröffnet Umzugsbüro in „Weißem Riesen“

Hochheide Der Ankauf des dritten Hochhauses an der Ottostraße ist perfekt. Die Mieter sollen nun Hilfe beim Umzug erhalten.

Da in dem Hochhaus auf der Ottostraße 54-56 derzeit noch etwa 100 Wohnungen vermietet sind, steht zunächst die Vermittlung neuen Wohnraums für die verbleibenden Mieter im Vordergrund. Die Stadt hat deshalb nun direkt im Hochhaus ein Umzugsbüro eingerichtet, in dem eine Mitarbeiterin des Amtes für Soziales und Wohnen und eine Mitarbeiterin der Duisburger Baugesellschaft als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Die Bewohner haben hier die Möglichkeit, Unterstützung bei der Wohnungssuche zu erhalten. So kann man vor Ort beispielsweise einen Wohnberechtigungsschein beantragen und erhält individuelle Unterstützung bei der Wohnungssuche. Die Stadt Duisburg unterstützt die Mieter zusätzlich mit Fördermitteln aus dem Programm „Soziale Stadt“ in Form von Umzugsbeihilfen. Das Büro ist dienstags in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.