Chemieunfall in Lagerhalle : Sieben Menschen in Duisburg durch Säuredämpfe verletzt

Schriftzug „112“ auf einem Feuerwehrauto (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Kalaene

Duisburg Bei Verladearbeiten in einer Duisburger Lagerhalle ist am Dienstagabend Hydro-Chlorwasser ausgelaufen. Sieben Menschen wurden durch Dämpfe leicht verletzt. Die Umgebung ist laut Feuerwehr nicht in Gefahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sieben Menschen sind in einer Lagerhalle in Duisburg durch Säuredämpfe leicht verletzt worden. Bei Verladearbeiten am Dienstagabend seien mehrere 20-Liter-Verpackungen beschädigt worden, teilte die Feuerwehr mit. Dabei sei auf dem Betriebsgelände Hydro-Chlorwasserstoff ausgelaufen. Die Verletzten seien dekontaminiert und in Krankenhäuser gebracht worden. Der Vorfall habe keine Auswirkungen auf die Umgebung gehabt, Gefahr für andere Menschen habe nicht bestanden. Die Feuerwehr war mit 77 Kräften im Einsatz.

(peng/dpa)