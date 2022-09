Nach Schießerei in Duisburg-Hamborn : SPD-Landtagsabgeordneter Falszewski fordert Videoüberwachung auch bei Großveranstaltungen

Nach Schießerei in Duisburg-Hamborn

Duisburg Der Abgeordnete kritisiert Innenminister Herbert Reul, weil er nur landesweit einsetzbare Überwachungsanlagen anschaffen will. Die Maßnahme in Hamborn habe dagegen dort für „Ruhe“ gesorgt.

Der Duisburger Landtagsabgeordnete Benedikt Falszewski (SPD) hat sich für die Anschaffung einer mobilen Überwachungsanlage der Duisburger Polizei ausgesprochen. Nach der Schießerei am Hamborner Altmarkt im Mai dieses Jahres war bekanntlich für vier Wochen erstmalig in Duisburg eine mobile Videoüberwachungsanlage eingesetzt worden, um für mehr Sicherheit zu sorgen und alle Ereignisse rund um den öffentlichen Platz Tag und Nacht beobachten zu können

Der Ausschuss für Ordnungs- und Bürgerangelegenheiten hatte in seiner letzten Sitzung eine dauerhafte Videoüberwachung gefordert (die RP berichtete). Aus einer Stellungnahme der Duisburger Polizei geht hervor, dass aktuell keine dauerhafte Videoüberwachung für den Hamborner Altmarkt geplant und aus polizeilicher Sicht auch nicht notwendig sei.

„Stattdessen kündigt Innenminister Herbert Reul (CDU) weitere Anschaffungen von mobilen Videoüberwachungsanlangen für NRW an. Diese können dann nach Bedarf von den einzelnen Städten ausgeliehen werden“, so der Landtagsabgeordnete.

Dieses Vorgehen geht dem stellvertretenden innenpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und Landtagsabgeordneten jedoch nicht weit genug: „Duisburg, als Großstadt mit besonderen Herausforderungen wird erneut stiefmütterlich behandelt“, kritisiert Falszewski. „Wir brauchen keine landesweiten mobilen Gerätschaften, die im Zweifel woanders im Einsatz sind, wenn sie dringend in Duisburg benötigt werden. Für Duisburg ist eine eigene Videoüberwachungsanlage notwendig.“

Mit dieser könne man auch künftig schnell und unkompliziert handeln. Die Einsatzmöglichkeiten seien vielfältig und könnten zum Beispiel auch bei Großveranstaltungen in Duisburg für mehr Sicherheit sorgen. Daher benötige Duisburg „dringend eine eigene Anlage vor Ort“.

„Der Einsatz am Hamborner Altmarkt hat gezeigt, wie sinnvoll der Einsatz einer mobilen Videoüberwachung sein kann. Ich würde mir wünschen, dass die Duisburger Polizei dauerhaft in der Lage ist, diese schnell und unbürokratisch einzusetzen“, so Merve Deniz Özdemir.