Vorfall in Duisburg : Nachbarn streiten über Müll – und prügeln sich mit Besenstielen

Duisburg Im Duisburger Stadtteil Hochfeld waren sich Nachbarn uneinig, wie der Müll zu entsorgen ist. Daraufhin entbrannte ein Streit, fünf Personen schlugen mit Besen aufeinander ein und warfen Pflastersteine. Laut Polizei blieb es bei Kratzern und Schrammen.

In Duisburg-Hochfeld ist am Montag ein Streit unter Nachbarn eskaliert. Weil einige Anwohner offenbar öfter ihren Müll vor dem Haus an der Hochfeldstraße abstellen, gerieten zwei Parteien am Nachmittag gegen 15.20 Uhr in einen Streit. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Fünf Personen (vier Frauen zwischen 23 und 47 Jahren) und ein 53 Jahre alter Mann gingen mit Besenstielen aufeinander los, warfen mit einem Pflasterstein sowie einem Stuhl umher und schlugen sich.