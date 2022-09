Katastrophenfall gilt weiter : Feuerwehrmann bei Löscharbeiten im Harz schwer verletzt

Wernigerode Der Brocken ist bei Wanderern beliebt - für die Feuerwehr ist es ein denkbar schwieriges Gebiet. Um den Großbrand am Brocken unter Kontrolle zu bekommen, setzen die Einsatzkräfte auf Technik in der Luft.

Drei Tage nach dem Ausbruch eines Waldbrands im Nationalpark Harz ist das Feuer unter Kontrolle. Wie das Landratsamt des Landkreises Harz in Halberstadt erklärte, waren am Dienstag weiterhin rund 180 Feuerwehrleute im Einsatz. Zuvor waren es in der Spitze bis zu 300 Brandbekämpfer gewesen. Mit zwei Löschflugzeugen und diversen Hubschraubern wird der Waldbrand am Brocken seit Montag verstärkt aus der Luft bekämpft. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann schwer verletzt, als es zu einer Verpuffung an einem technischen Gerät kam, wie ein Sprecher des Landkreises Harz am Montagabend mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Brandverletztenzentrum Bergmannstrost Halle geflogen.