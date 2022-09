Umleitungen und Verspätungen : Bahn tauscht nach Zugunglück zahlreiche Betonschwellen aus

Berlin Auf Bahnkunden kommen weitere baubedingte Einschränkungen hinzu. In Folge des Zugunglücks von Garmisch-Partenkichen werden Zehntausende Betonschwellen ausgetauscht.

Rund 200.000 Schwellen eines bestimmten Bautyps und Herstellers wurden in den vergangenen Wochen überprüft, wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte, 137.000 davon werden vorsorglich ausgetauscht. Nach Angaben der Bahn ist das an 70 Streckenabschnitten schon geschehen, an 155 stehen die Arbeiten noch aus.