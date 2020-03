Coronavirus in Duisburg : Regenbogen gegen Corona

Der Regenbogen steht symbolisch auch als Dank für die Menschen, die in der Krise für andere Menschen da sind. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Der Hashtag #regenbogengegencorona soll ein Lichtblick sein. Ein Lichtblick in diesen Tagen, der auch Kindern Hoffnung vermitteln soll. Denn viele, gerade kleinere Kinder, verstehen nicht so recht, was da gerade passiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Warum muss ich im Haus bleiben? Warum kann ich nicht mit anderen Kindern spielen, warum darf ich Oma und Opa nicht sehen. Und da kommt der Regenbogen ins Spiel. Der Regenbogen als Zeichen dafür, dass irgendwann alles wieder gut wird. Um dies zu unterstreichen, hängen Kinder ihre Botschaften und bunte Regenbogen in Fenster und Türen. In Duisburg gibt es schon eine ganze Reihe davon, in vielen Häusern. Sie stärken schon optisch das Gemeinschaftsgefühl und machen Mut.

(RP)