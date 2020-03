Mehrere Vorfälle in Duisburg : Diebe stehlen Klopapier aus Friedhofs-Toiletten

Ein Grab auf einem Friedhof (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Karmann

Duisburg In der Not verlieren einige offenbar auch den Respekt vor den Toten: In Duisburg wurde nun auch Toilettenpapier von den Friedhofs-Toiletten gestohlen. Vorerst sind sie deshalb nur noch bei Beerdigungen geöffnet.

In Zeiten knappen Klopapiers vor dem Hintergrund der Corona-Krise verschwinden die Rollen sogar aus Friedhofs-Toiletten. Um diesem Diebstahl vom stillen Örtchen entgegenzuwirken, haben die Wirtschaftsbetriebe Duisburg entschieden, die Toiletten auf den städtischen Friedhöfen nicht mehr während der ganzen Betriebszeiten zu öffnen. Nur noch zu Beerdigungen sollten sie geöffnet sein, sagte Reinhold Adrian, der Geschäftsbereichsleiter für Friedhöfe bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg, der „WAZ“.

Auf Friedhöfen machen sich immer wieder Diebe zu schaffen - sei es, um Kupfer, Figuren oder Blumen zu stehlen. Aber dass sogar Flüssigseife oder eine einzelne Rolle Toilettenpapier entwendet werden, sei in diesen Zeiten eine Steigerung. „Das haben wir vorher so nicht erlebt“, sagte Adrian der Zeitung.

(atrie/dpa)