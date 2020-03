Trickbetrug gegen Senioren in Duisburg : Falscher Behördenmitarbeiter will angeblich Wohnung gegen Corona desinfizieren

Duisburg In der Coronakrise werden Kriminelle kreativ: In Duisburg hat sich ein Betrüger als Mitarbeiter des Gesundheitsamt ausgegeben und versuchte, einen 83-Jährigen aus dessen Wohnung zu locken. Der reagierte jedoch vorbildlich.

Der Betrüger hat sich am Samstagmorgen bei einem Senior an der Lortzingstraße gemeldet. Am Telefon behauptete er, ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes zu sein. Er sagte, er müsse wegen der Coronakrise die Wohnung des 83-Jährigen desinfizieren. Dazu sollte der Senior seine Wohnung aber erst verlassen. Statt das zu tun, rief der Mann seinen Sohn an. Der informierte die Polizei.