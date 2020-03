2024 soll das 39-Millionen-Euro-Projekt fertig sein : Grünes Licht für Umgehungsstraße Walsum

Die Querspange soll künftig verhindern, dass der LKW-Verkehr weiter wie bisher durch die Wohngebiete in Walsum und Hamborn fahren muss. Foto: RP/duisport

Duisburg Die Anbindung der Industrie und von Logport VI an die A 59 soll die Stadtteile im Norden entlasten.

Per Eilbeschluss hat der Haupt- und Finanzausschuss am Montag grünes Licht für den ersten Bauabschnitt der Umgehungsstraße Hamborn/Walsum gegeben. Er schlägt mit rund zwölf Millionen Euro zu Buche und soll die Anbindung des Logport VI-Geländes an die A 59 gewährleisten. Beauftragt mit der Durchführung wurde die Duisburger Infrastrukturgesellschaft (DIG). Die Gesamtkosten der rund 4,8 Kilometer langen Hauptverkehrsstraße belaufen sich auf rund 39 Millionen Euro. Die DIG soll auch den zweiten Bauabschnitt übernehmen.