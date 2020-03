Coronavirus in Duisburg : Drastischer Anstieg bei der Kurzarbeit

Duisburg Die Anzeigen auf Kurzarbeit, die im März bei der Agentur für Arbeit Duisburg eingingen, sind auf über 1800 angestiegen. Im vergangenen Jahr waren es im März noch drei gewesen. Fast alle Branchen sind betroffen.

Auch während der Finanzkrise im Jahr 2009 waren die Auswirkungen auf die Kurzarbeit deutlich geringer gewesen: Damals hatten 776 Firmen in Duisburg Kurzarbeit angezeigt – allerdings verteilt auf ein ganzes Jahr. Die Zahlen, die der Agentur bis heute vorliegen, deuteten bereits darauf hin, dass die aktuelle Situation die Dimension der Finanzkrise übersteigen werde, heißt es seitens der Arbeitsagentur. „Wir arbeiten aktuell mit voller Kraft an der Bearbeitung der Anzeigen und anschließend an der Abrechnung“, so Duisburgs Arbeitsagenturchefin Astrid Neese. „Es kommen weiter täglich Anzeigen herein. Viele Arbeitgeber stehen vor erheblichen finanziellen, teils existenziellen Herausforderungen. Uns war es wichtig, die Unternehmen über die erleichterten Regelungen zum Kurzarbeitergeld zu informieren, die rückwirkend zum 1. März in Kraft getreten sind. Nur wenn die Anzeige bis Ende März eingegangen ist, kann das Geld für März nachträglich bezogen werden“, sagte sie am Montag.