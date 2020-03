Coronavirus in Duisburg : Stadtwerketurm erstrahlt in weiß

Duisburg Die Duisburger Stadtwerke haben eine besondere Solidaritätsaktion angekündigt. Der grüne Stadtwerketurm soll ab Samstag weiß angestrahlt werden. So will das Unternehmen den Helfern seine Wertschätzung ausdrücken.

Die Duisburger Versorgungskonzern hat eine besondere Solidaritätsaktion angekündigt: Der Stadtwerketurm soll am Samstag in weiß erstrahlen. Das teilte das Unternehmen unserer Redaktion am Freitag mit.

„Der Einsatz so vieler Menschen in der Stadt verdient Respekt, Wertschätzung und Solidarität. Deshalb sowohl in Richtung aller Alltagshelden, die täglich für Duisburg im Einsatz sind, als auch in Richtung unserer Mitarbeiter ein herzliches Dankeschön für Ihren unermüdlichen Einsatz“, sagt Marcus Wittig, Vorsitzender der DVV-Geschäftsführung und Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke und DVG. „Aber auch das solidarische Handeln jedes Einzelnen ist in diesen Zeiten enorm wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt: das Zurücknehmen eigener Interessen zum Schutz von Alten und Kranken, das nachbarschaftliche Kümmern, der achtsame Umgang mit Anderen, die Sorge um und für Familie und Freunde.“