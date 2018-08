Duisburg: Radschnellweg 1 kommt erst 2020

Von der Ecke Kruppstraße/Koloniestraße in Duisburg führt ein neu asphaltierter Radweg in das Nachtigallental.

Duisburg Die Trasse im Nachtigallental wurde bereits saniert. Die Strecke durch den Stadtwald soll künftig als Zubringer genutzt werden.

Auch wenn der Radweg am Sternbuschweg mittlerweile breit ausgebaut ist, so macht eine Fahrradtour durch die Stadt nur an wenigen Stellen richtig Spaß. Viel Verkehr und ein brüchiger Asphalt trüben oft die Freude. In einigen Jahren jedoch soll der Radschnellweg 1 mehrere Städte im Ruhrgebiet verbinden – frei von Autoverkehr. Doch wie kommen die Bauarbeiten am Duisburger Teilstück voran? „Die Planung läuft noch“, erklärt Peter Steinbicker, Fahrradbeauftragter der Duisburger Verwaltung. „Straßen NRW finanziert das Projekt zwar, planen und durchführen müssen es aber die Kommunen. Deshalb haben wir einen Projektsteuerer beauftragt, der die Planung und die öffentlichen Ausschreibungen beginnt.“ Ende 2019 soll dies soweit sein.