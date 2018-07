Duisburg: WfmB: Staatsanwaltschaft prüft Anfangsverdacht

Die Zentrale der Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderungen am Kalkweg. Den Verantwortlichen im Gehaltsskandal drohen möglicherweise juristische Konsequenzen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Auf die Beteiligten im Skandal um möglicherweise überzogene Gehaltszahlungen bei der Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, könnten juristische Konsequenzen zukommen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat in dem Fall Vorermittlungen aufgenommen. Das bestätigte eine Sprecherin der örtlichen Staatsanwaltschaft am Montag gegenüber unserer Redaktion.

„Wir haben die Berichterstattung der vergangenen Wochen zum Anlass genommen, um zu prüfen, ob in dem Fall strafrechtlich relevante Sachverhalte vorliegen“, sagte Staatsanwältin Jennifer König. „Es handelt sich dabei um die Prüfung, ob die Hinweise für einen Anfangsverdacht ausreichen. „Wenn dem so sein sollte, wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.“

Eine Anzeige habe es bisher noch nicht gegeben. Das sei aber auch gar nicht notwendig. „In solchen Fällen werden wir auch tätig, ohne dass ein Strafantrag eingeht“, erläuterte König. Die Staatsanwaltschaft sei verpflichtet, einen Anfangsverdacht zu prüfen, sobald sie von Vorgängen Kenntnis erlange, die strafrechtliche Relevanz haben könnten. „Das ist zum Beispiel durch Veröffentlichungen in der Tagespresse der Fall.“

Hintergrund sind die möglicherweise unangemessenen Bezüge der Werkstatt-Geschäftsführung. Wie unsere Redaktion berichtete, soll sie rund 340.000 Euro im Jahr bekommen. Ein jüngst erstelltes Gutachten soll diese Höhe belegen. Es wird am Mittwoch kommender Woche dem Aufsichtsrat des Unternehmens vorgelegt. In vergleichbaren Einrichtungen in Essen oder Düsseldorf verdienen die Geschäftsführer offenbar weniger als die Hälfte.