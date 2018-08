Dinslaken: Feuerteufel fackelt 20.000 Quadratmeter Feld ab

Dinslaken In Dinslaken ist am frühen Montagabend ein Feld von rund 20.000 Quadratmeter abgebrannt. Laut Zeugenaussagen war dies das Werk eines Brandstifters. Die Feuerwehren aus Dinslaken und Duisburg waren im Großeinsatz.

Um 17 Uhr ging der Alarm bei der Dinslakener Wache ein. Als die Wehrleute, die mit vier Löschzügen ausrückten, vor Ort an der Südstraße eintrafen, stand ein abgeerntetes Feld lichterloh in Flammen. Das Feuer fraß sich rasend schnell in Richtung der nahe gelegenen Autobahn 59 weiter. Die Flammen schlugen auch auf eine benachbarte Baumschonung über. Die Feuerwehr Duisburg rückte mit drei Löschfahrzeugen und 29 Einsatzkräften zur Unterstützung der 75 Dinslakener Wehrleute an. Mit vereinten Kräften konnten die Feuerwehren den Brand unter Kontrolle bringen, bevor er die Autobahn erreichte.