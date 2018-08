Duisburg: "Chapter" sind Gastgeber beim Euro Rock

Duisburg Die Duisburger Band freut sich auf den Besuch von Musikern aus den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien.

Und mit dem, was tagsüber entwickelt worden ist, geht es abends auf die Bühnen. Zum ersten Mal auch im Moerser „Bollwerk 107“ gleich zum Start am 4. August, auch weil Chapter ihren Probenraum in Moers haben, und im Duisburger Süden im „Gleis 3“ im Großenbaumer Bahnhof am 5. August. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Es folgen Konzerte im „De Ijsvogel“ in Arcen (7.), im Café Steinbruch in Neudorf (8.), „Zum Hübi“ in Ruhrort (9.), im Parkhaus Meiderich (10.) und zum Abschluss in Calais (11. August).