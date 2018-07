Duisburg: Ruhrort ist Weltklasse – in einer Disziplin

Hafenfest : Ruhrort ist Weltklasse – in einer Disziplin

Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Auf dem Ruhrorter Hafenfest gelingt der Weltrekordversuch „Schwimmer ziehen Schiff“. Doch auch Enttäuschung gehörte zur Jubiläumsausgabe. Die Absage des Feuerwerks trübte anfangs ein wenig die Feststimmung.

Typisch Ruhrort, ist man geneigt zu sagen, wenn es darum geht, dass Freud und Leid in diesem Stadtteil häufig dicht beieinanderliegen, ob zum Beispiel in Sachen Leerstand, Kaufkraft oder Kunst und Kultur. Nicht anders war es bei der Jubiläumsausgabe von „25 Jahre Ruhrorter Hafenfest“ am jetzigen Wochenende, die heute mit dem traditionellen Familientag auf der Kirmes offiziell zu Ende geht.

Denn ein bisschen Wehmut mischte sich anfangs schon ein wenig unter das Partyvolk, als bekannt wurde, dass das Feuerwerk am Freitagabend, einem der Höhepunkte des jährlich stattfindenden Ruhrorter Hafenfestes, das diesmal zudem seinen 25. Geburtstag feierte, aus „Sicherheitsgründen“, wie es offiziell hieß, zum ersten Mal in seiner Geschichte, nicht stattfinden durfte. Zwar versuchte der Veranstalter (auch „hinter den Kulissen“) eine 24-stündige Verschiebung auf den Samstagabend zu erwirken, doch die Mühe war vergebens. Michael Büttgenbach, Sicherheitsbeauftragter im Vorstand des veranstaltenden Hafenfest-Vereins, sagte gegenüber dieser Zeitung: „Die Zeit war einfach zu kurz, um die dafür erneut notwendige Rheinsperrung bei der zuständigen Schifffahrtsbehörde zu erwirken und das erforderliche zusätzliche Sicherheitspersonal zu verpflichten.“

Dabei war der Hafenfestauftakt am Freitagnachmittag geradezu perfekt: Der traditionelle ökumenische Schiffergottesdienst gab die Losung aus „Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig; und was er zusagt, das hält er gewiss“ (Psalm 33, Vers 4). Das Ruhrorter Hafenfest und der Rotterdamer Hafen besiegelten eine Patenschaft in der Absicht, die „Verbundenheit gegenseitig zu intensivieren“, wie es in der Urkunde heißt. Und die zur offiziellen Eröffnung in den Hafenmund einfahrenden Schiffe, allen voran die sehenswerte „George Stephenson“, veranstalteten einen Höllenlärm, der vermutlich „bis nach Buchholz zu hören war“, so Hafenkapitän Mario Adams.



Doch als wenn Mutter Natur dies geahnt hätte, zauberte sie abends fast zeitgleich zum sonst üblichen Feuerwerk an den Himmel von Ruhrort erst einen romantischen feuerroten Sonnenuntergang und dann einen unvergessenen Blutmond zur Mondfinsternis mit deutlich sichtbarem Mars darunter. Dieses Naturschauspiel versöhnte dann den wohl auch letzten Feuerwerkskritiker, so dass die Welt (des Hafenfestes) von nun an für alle wieder in Ordnung war.