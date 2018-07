Duisburg: Buchbinder Peter Schramm liebt das gedruckte Wort

Peter Schramm ist Buchbinder, hier präsentiert er seine Arbeit in seiner Werkstatt in Baerl. Foto: Lars Fröhlich / Funke Medien Gruppe/Lars Fröhlich

Baerl Es war die Liebe zu Büchern, die den ehemaligen Elektroingenieur Peter Schramm aus Baerl dazu brachte, seinem alten Berufsleben den Rücken zu kehren und ganz neu anzufangen.

„Ich habe alles von der Pike auf gelernt, was zum Buchbinderhandwerk dazugehört. Es war gar nicht so leicht, in meinem Alter einen Ausbildungsplatz zu bekommen“, erzählt er. Doch als der erste Schritt einmal getan war, ging Schramm den Ausbildungsweg konsequent zu Ende. Bis zur Meisterschule, die er ebenfalls abschloss. „Während meiner Ausbildung habe ich in dem Betrieb von der Gesellin weitaus mehr gelernt als von dem Meister. Es war nicht optimal, vieles musste ich mir selbst beibringen“, erzählt er.