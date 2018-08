Duisburg: Analyse zu Ruhrorter Hafenfest

Duisburg Die Jubiläumsausgabe des Hafenfestes ging am Montag zu Ende. Eine Nachlese zu Kirmes, Kochen, Kindertheater, Kunst und Kultur.

Am Montag ging die Jubiläumsausgabe von „25 Jahre Ruhrorter Hafenfest“ offiziell zu Ende (die RP berichtete). Doch das diesjährige Hafenfest hatte außer der vorzeitigen Feuerwerksabsage, der Weltrekordaufstellung „Schwimmer ziehen Schiff“ und der feierlichen Eröffnung am Freitag weit mehr zu bieten gehabt. Auch wenn das Hafenfest zu seiner Gründerzeit noch ausschließlich am Ufer des Hafenmundes rund um den Leinpfad stattfand, spätestens nach dem Kulturhauptstadtjahr 2010 hat die Party an Rhein und Ruhr den ganzen Stadtteil in Beschlag genommen. Seitdem ist – frei nach Shakespeare – ganz Ruhrort eine Bühne, die für jedes Alter und jeden Geschmack etwas parat hat, sei es Kirmes, Kochen, Kindertheater, Kunst oder Kultur.