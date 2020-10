Vorfall in Duisburg : Polizei schnappt ausgebüxtes Hausschwein

Vorfall in Duisburg

Duisburg Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Duisburger Polizei Mittwochnacht - ein Hausschwein ist von einem Bauernhof abgehauen und auf den Straßen im Stadtteil Obermeiderich umher gelaufen. Es musste von den Beamten eingefangen werden.

Ein Hausschwein ist Sonntagnacht von einem Bauernhof weggelaufen und wurde an der Essen-Steeler-Straße entdeckt. Das Schwein tauchte mitten in der Nacht im Duisburger Stadtteil Obermeiderich auf und sorgte für Aufregung auf den Straßen, wie die Polizei in einem Facebook-Post mitteilte.