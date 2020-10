Streik in Duisburg : Am Donnerstag fahren keine Busse und Bahnen der DVG

In Duisburg wird am Donnerstag wieder einmal gestreikt. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Am Donnerstag, 8. Oktober, gehen in Duisburg die Streiks im Öffentlichen Dienst in die nächste Runde. Betroffen ist diesmal unter anderem die DVG. Fahrgäste müssen sich an diesem Tag nach Alternativen umschauen.

Für kommenden Donnerstag, 8. Oktober, hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ihre Mitglieder im Rahmen der aktuellen Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst zu Warnstreiks aufgerufen. Auch die Belegschaft der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) ist ganztägig von den Gewerkschaften zum Streik aufgerufen worden, so dass keine Busse und Bahnen fahren werden.

Die DVG bittet die Fahrgäste, sich um Alternativen wie Fahrgemeinschaften zu bemühen oder auf S-Bahnen und Regionalzüge auszuweichen. Auch das DVG-Kundencenter am Duisburger Hauptbahnhof ist von den Streiks betroffen und bleibt deshalb am 8. Oktober geschlossen.

Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn gibt es im Internet unter www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefonhotline unter der Rufnummer 0203 60 44 555 und in der myDVG-App. Die DVG-App steht für die gängigen iPhones und Android-Smartphones in den jeweiligen Stores kostenlos zum Download bereit.

Aktuelle Informationen finden Sie auch in den sozialen Medien bei Facebook unter facebook.de/dvgduisburg oder bei Twitter unter twitter.com/dvg_verkehr.

(dab)