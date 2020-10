Duisburger Reiseveranstalter : Schauinsland-Reisen büßt zwei Drittel des Umsatzes ein

Duisburg Der Duisburger Reiseveranstalter Schauinsland-Reisen hat durch die Corona-Pandemie fast zwei Drittel seines Umsatzes verloren. Im demnächst endenden Geschäftsjahr 2019/20 (31. Oktober) ist der Umsatz um 63 Prozent auf 511 Millionen Euro zurückgegangen.

Schauinsland-Reisen und die gesamte Touristik müssten aufgrund der beispiellosen Covid-19-Pandemie ein sehr herausforderndes Geschäftsjahr durchstehen: Die dreimonatige globale Reisewarnung des Deutschen Auswärtigen Amtes und die damit einhergehende Rückholung von über 50.000 Gästen sowie die Rückabwicklung von über 200.000 bestehenden Buchungen waren eine Mammutaufgabe, die es personell zu meistern und finanziell zu stemmen galt. „Wir haben uns bewusst und mit unternehmerischem Weitblick dazu entschlossen auch in dieser extrem schwierigen Phase bestmöglich für unsere Partner und Kunden erreichbar zu sein und uns zu kümmern. Dies ist uns aufgrund des großen Volumens von bis zu 10.000 E-Mail- und 3000 Telefonanfragen täglich nicht immer vollumfänglich gelungen, aber die positiven Rückmeldungen unserer Vertriebspartner und Kunden machen deutlich, dass unser Engagement und das Invest in langfristige Kundenbeziehungen gewürdigt wird“, so Gerald Kassner.

Der Sommer 2021, welcher bereits sehr früh buchbar war und für welchen in diesen Tagen das gedruckte Katalogportfolio von Schauinsland-Reisen erscheint, liegt derzeit im Plus. Diese positive Entwicklung sei jedoch auf eine Vielzahl an Umbuchungen zurückzuführen und nicht primär auf sehr frühe Vorausbuchungen. Die Sommersaison könnte jedoch zumindest im Ansatz an die Zahlen der Vergangenheit anknüpfen. „Wenn politisch die richtigen Entscheidungen getroffen werden und wir in 2021 einen besseren Umgang – vielleicht sogar durch eine Impfung – mit dem Virus finden, dann könnten wir zu 70 bis 80 Prozent an den Sommer 2019 anknüpfen“, so Kassner.