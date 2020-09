Nach Lkw-Brand : A40 ab Sonntag wieder freigegeben

Duisburg/Mülheim Pendler können zwei Wochen nach dem Tanklaster-Brand auf der A40 aufatmen: Die für den Verkehr im Ruhrgebiet so wichtige Anschlussstelle bei Mülheim wird am Wochenende wieder freigegeben. Bis die beschädigte Brücke wieder steht, wird es noch lange dauern.

Nach dem schweren Tanklaster-Brand auf der A40 soll die Strecke ab Sonntag, 4. Oktober, wieder freigegeben werden. Das gab Straßen NRW am Mittwochnachmittag bekannt. Demnach liegen die Reparatur-Arbeiten an der Autobahn im Zeitplan. Am Wochenende will die Deutsche Bahn noch einmal die beschädigten Brücken untersuchen. Um 22 Uhr wird die Strecke laut der Mitteilung dann wieder freigegeben.