Spektakulärer Einsatz in der City : Hubschrauber landet auf dem König-Heinrich-Platz

Spektakulärer Einsatz in der City

Duisburg Das Geknatter des Rettungshubschraubers lockte am Mittwoch kurz nach 17 Uhr zahlreiche Schaulustige zum König-Heinrich-Platz. Dort gab es einen Notfalleinsatz.

Der Rettungshubschrauber Christoph 9 ist am Mittwochnachmittag auf einem Rasenstück zwischen dem Theater und dem Forum am König-Heinrich-Platz in der Innenstadt gelandet. Hintergrund war offenbar ein Notarzt-Einsatz. Viele Schaulustige zückten ihr Smartphone und hielten die Landung im Bild fest.