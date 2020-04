„Dürfen das Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel setzen“ : Duisburgs Oberbürgermeister fordert Maskenpflicht für ganz NRW

Duisburg Immer mehr Städte verhängen eine Maskenpflicht. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link fordert nun von der Landesregierung eine einheitliche Regel – sonst werde er das Tragen von Masken in seiner Stadt selbst vorschreiben.

Immer mehr Bundesländer beschließen eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken. In NRW gibt es bislang noch keine Pläne, Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann will es bei einer Empfehlung belassen. Einzelne Städte gehen aber Sonderwege, so etwa Münster und Dorsten, in denen ab kommender Woche eine Pflicht in Geschäften und dem öffentlichen Nahverkehr gelten soll. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) fordert von Ministerpräsident Armin Laschet nun einen landesweite Erlass. „Die Beobachtungen zeigen, dass nur wenige Menschen tatsächlich Alltagsmasken verwenden. Hier wünsche ich mir eine einheitliche Regelung der Landesregierung“, sagte Link am Dienstag. Und weiter:. „Sollte diese nicht in Kürze vorliegen, bereiten wir kurzfristig eine entsprechende Allgemeinverfügung zum Tragen eines geeigneten Mund- und Nasenschutzes vor."