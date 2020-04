Großeinsatz : Feuer in Kölner Lagerhalle - 43-Jähriger in Lebensgefahr

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Foto: RPO/Feuerwehr Köln

Köln Ein 43 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in einer Lagerhalle in Köln lebensgefährlich verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Spezialklinik gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der erste Notruf ging am Dienstag um 9.09 Uhr bei der Kölner Feuerwehr ein, nachdem in einer Lagerhalle in Ossendorf Lagergut in Brand geraten war. Ein 43-Jähriger war von den Flammen eingeschlossen, Nachbarn leisteten noch vor Eintreffen der Feuerwehr erste Hilfe und retteten den Mann mit Hilfe einer Leiter.

Der Mann wurde mit schwersten Verbrennungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Nach Einschätzung des Einsatzleiters hätte er ohne die beherzte Hilfe der Nachbarn nicht überlebt.

50 Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(hsr)