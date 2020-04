Rheinbrücke musste gesperrt werden : Mann bei Unfall in Duisburg eingeklemmt und schwer verletzt

Die Rheinbrücke zwischen Duisburg und Krefeld musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Duisburg Bei einem Verkehrsunfall auf der B 288 in Duisburg ist am Mittwoch ein Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Die Rheinbrücke musste gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr hinter der Bushaltestelle Dammhaus auf der Krefelder Straße (B 288). Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Golffahrer, der in Richtung Duisburg unterwegs war, nach links in Richtung Naturschutzgebiet abbiegen. Dabei fuhr ihm ein Lkw auf. Der Golf geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem weiteren Lkw.

Bei dem Unfall wurde der Golffahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste ihn bergen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 37-Jährigen zur Behandlung ins Krankenhaus. Sein Beifahrer und der Lkw-Fahrer (59 Jahre), der ihm aufgefahren war, zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie ebenfalls zur Behandlung ins Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Polizei die Krefelder Rheinbrücke in beiden Richtungen sperren. Auf der Duisburger Seite wurde der Verkehr ab der Uerdinger/Krefelder Straße abgeleitet.

(dab)