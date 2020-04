Polizei Wuppertal : Hubschraubereinsatz bei der Suche nach Einbrechern in Solingen

Hubschraubereinsatz bei der Suche nach Einbrechern in Solingen

Blaulicht: Einsatz in Solingen am Samstagmorgen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wuppertal Mit einem Großaufgebot fahndete die Wuppertaler Polizei nach Einbrechern in Solingen. Der Hubschraubereinsatz ist beendet. Die Ermittlungen laufen weiter.

Am frühen Samstagmorgen ist die Wuppertaler Polizei einem Einbruch im Bereich der Beethovenstraße in Solingen nachgegangen. Mit mehreren Streifen umstellten die Beamten einen größeren Bereich. Das unwegsame Gelände suchte die Polizei per Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera ab, brach die Suche jedoch nach 45 Minuten ab.