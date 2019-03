Neue Leitung für das Festival: Doppelspitze leitet ab sofort die Duisburger Filmwoche

Duisburg Gudrun Sommer, bislang schon Chefin des doxs!-Festivals, und der Kulturmanager Christian Koch aus Wuppertal leiten künftig das Dokumentarfilmfestival.

Lang hat die Suche nach einem Nachfolger von Werner Ruzicka, der jahrzehntelang die Duisburger Filmwoche geleitet hatte und der im vergangenen Jahr in den Ruhestand ging, gedauert. Am Mittwoch wurde nun endlich bekannt gegeben, wer künftig das traditionsreiche Duisburger Dokumentarfilm-Festival leiten soll: Die Stadt Duisburg hat mit Wirkung zum April 2019 Gudrun Sommer und Christian Koch mit der gemeinsamen Leitung der Duisburger Filmwoche und des doxs!-Festivals (Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche) betraut. Die Festivals finden in diesem Jahr vom 4. bis 10. November statt.

Die Verbindung der Filmwoche mit der Duisburger Volkshochschule soll auch künftig bestehen bleiben. Volker Heckner, kommissarischer Leiter der VHS, schreibt in einer Presseerklärung: „Der Anspruch der neuen Doppelspitze, lokale Verankerung und internationale Ausstrahlungskraft in Einklang zu bringen, ist eine vielversprechende Perspektive für die Festivals wie für die Bildungsregion Duisburg.“

Christian Koch muss man in Duisburg noch vorstellen. Er wurde 1971 in Bochum geboren und ist studierter Germanist und Historiker. Er arbeitet seit mehr als 15 Jahren in verschiedenen Leitungsfunktionen in Kultur- und Theaterinstitutionen, etwa für den Württembergischen Kunstverein Stuttgart, PACT Zollverein Essen oder das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Derzeit leitet Christian Koch für die Stadt Wuppertal das Projektbüro für das dort geplante Pina Bausch Zentrum. Christian Koch arbeitete als Produzent, Kurator, und Dramaturg in Medienkunst- und Theaterprojekten. Er ist Lehrbeauftragter für Kulturmanagement an der Folkwang Universität der Künste und der Universität Witten/Herdecke.