Akzente-Theatertreffen mit „Macht und Widerstand“: Schwerer Stoff glänzend inszeniert

Duisburg Das Schauspiel Hannover zeigte beim Akzente-Theatertreffen Dusan David Parizeks beeindruckende Bühnenfassung von Ilija Trojanows Lebensbuch „Macht und Widerstand“.

Akzente-Theatertreffen Am Samstag, 30. März, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 31. März, 18.30 Uhr, wird mit „Jeder stirbt für sich allein“ nach Hans Fallada ein weiterer großer Schauspielabend im Duisburger Stadttheater gezeigt, der nach der Premiere glänzende Kritiken bekam. Es gastiert das Thalia Theater Hamburg. Das Stück in einer Fassung von Luk Perceval und Christina Bellingen dauert vier Stunden 15 Minuten.

Doch wie bringt man ein Buch von 488 Seiten angemessen auf die Bühne? Parizek lässt nur vier großartige Schauspieler agieren. Samuel Finzi spielt das Opfer des bulgarischen Unrechtregimes, Markus John den regimetreuen Metodi, der seine Foltermethoden im Nachhinein mal rechtfertigen, mal kleinreden will. Demokraten verhöhnt er als „Demokröten“. Sarah Frank spielt eine „Außenstehende“; mal ist sie die freundliche Nachbarin und Möchtegern-Freundin von Konstantin, mal Dora, die vermeintliche Tochter Metodis, die dieser vermutlich bei einer Vergewaltigung der in einem Lager inhaftierten Mutter gezeugt hat. Henning Hartmann übernimmt ein ganzes Arsenal von Rollen: Er ist mal der Bruder Konstantins, mal ein Verfassungsrichter, mal ein Archivar oder auch – dies einer der vielen eingebauten Witzelemente des Stücks – ein Hund, der beim Gekraultwerden das Bein hebt.

Die große Qualität des Romans besteht darin, dass Trojanow den schweren Stoff mit einer erstaunlichen Raffinesse erzählt. Dieses Erträglichmachen des Schrecklichen gelingt auch in der Bühnenfassung. Einige Miniaturen sind ungemein witzig, geben Pausen nach realistischen Schilderungen der Folterszenen. So singt – mit Schnappatmung – Samuel Finzi, der von vielen Fernsehproduktionen einem großen Publikum bekannt ist, ungemein komisch kitschige bulgarische Schlager oder schlüpft absolut exaltliert in die Rolle der eifersüchtigen Ehefrau Metodis. Und bei einem Kostümfest sehen wird den völlig losgelösten Archivar (gespielt von Henning Hartmann) in Strapsen. Sowohl im Buch als auch im Theaterstück wird die traurige Pointe herausgearbeitet, dass die sogenannte „Wende“ im Jahr 1989 in Wirklichkeit keineswegs eine revolutionäre Einführung der Demokratie war, sondern eine von den alten Apparatschiks gelenkte „Transformation“. Diejenigen, die vom Unterdrückungsregime profitiert haben, bleiben weiterhin am Ruder.