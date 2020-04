Thomas Krützberg : Kapitän verlässt das Kulturschiff

Sieben Jahre lang hat Thomas Krützberg mit enormem Einsatz und Willensstärke sein Dezernat geleitet. Zum 1. Mai wird er Geschäftsführer des Immobilienmanagement Duisburg. Seine Nachfolge tritt Astrid Neese an, bislang Leiterin der Duisburger Arbeitsagentur.

Dass er auch ein „Macher“ ist, bewies Krützberg gleich zu Beginn seiner Amtszeit. Zu seinen ersten Taten gehörte es, dass er die Doppelsskulptur „Begegnungen“, die jahrelang auf einem Bauhof deponiert worden war und dort anscheinend vergessen worden war (was die RP aufdeckte), restaurieren ließ und wieder als Wahrzeichen der Stadtautobahn aufstellen ließ. Krützberg war es auch, der die Traumzeit, die Janssen einst nach Querelen kurzerhand absagen ließ, wieder etablierte. Auch musste er das Debakel um die Mercatorhalle klären, die wegen eklatanter Brandschutzmängel, verursacht durch kriminelle Schludrigkeit einer Baufirma, geschlossen werden musste. Krützberg verhandelte nicht nur mit der Rheinoper, an deren Existenzberechtigung er keinen Zweifel ließ, sondern auch mit der so genannten freien Szene, die früher zu wenig beachtet wurde. Nicht alle Probleme konnte er da zur vollen Zufriedenheit klären. Das neue soziokulturelle Zentrum am Stapeltor 6 steht nach wie vor auf der Liste der ungeklärten Projekte. Auch der Personalmangel in der Stadtbibliothek besteht nach wie vor. Ähnlich wie ihr Vorgänger muss sich Astrid Neese, die als Leiterin der Agentur für Arbeit auch nicht „von sich aus“ im Kulturbereich zu Hause ist, in ihr neues Amt einarbeiten. Ob ihr das so überzeugend gelingt, wie dem Autodidakten Thomas Krützberg, bleibt abzuwarten.