Prozess in Duisburg : 14 mutmaßliche Mafiosi wegen Drogenhandels angeklagt

Razzia in einer Eisdiele in Duisburg wegen vermuteter Drogendelikte. Foto: Christoph Reichwein

Duisburg Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat gegen 14 Männer im Alter zwischen 30 und 56 Jahren Anklage bei dem Landgericht Duisburg erhoben. Dabei geht es um den Handel mit 680 Kilogramm Kokain durch Mitglieder der kalabrischen Mafia.

Das teilte das Landgericht Duisburg am Freitag mit. Allein die Anklageschrift umfasse 649 Seiten, so Sarah Bader, Sprecherin des Landgerichts. Dem Gericht seien dazu in 57 Umzugskartons verpackte Ermittlungsakten und mehrere Terabyte Daten über die Aufzeichnung von Observationen und der Telekommunikation vorgelegt worden.

Den Angeschuldigten wird – neben der Bildung und Unterstützung einer ausländischen kriminellen Vereinigung, gewerbsmäßiger Geldwäsche und gewerbsmäßigem Betrug sowie Steuerhinterziehung und Verstößen gegen das Waffengesetz – insbesondere vorgeworfen, zwischen Januar 2014 und Dezember 2018 in wechselnder Tatbeteiligung mit Kokain in einer Menge bis zu 220 Kilo pro Tat gehandelt zu haben. Von insgesamt 51 angeklagten Tatkomplexen betreffen 30 den Kokainhandel und weitere fünf den Handel mit Marihuana. Über 400 Kilo Kokain sollen tatsächlich transportiert worden sein, über weitere rund 280 Kilo sollen konkrete Verhandlungen geführt worden sein. Der Ankaufspreis soll bis zu 36.000 Euro pro Kilogramm Kokain betragen haben.

Die Einnahmen aus den Drogengeschäften sollen zudem nicht ordnungsgemäß versteuert worden sein. Der durch die ‘Ndrangheta organisierte Kokainhandel erfolgte laut Anklage stets nach demselben Muster: Die Betäubungsmittel sollen regelmäßig aus Südamerika nach Europa – zum Beispiel in die Niederlande oder nach Belgien – transportiert und dann innerhalb Europas in verschiedene Länder vertrieben worden sein. Bereits im Vorfeld sollen mit den südamerikanischen Lieferanten die Preise für die Betäubungsmittel und die erforderlichen Logistikleistungen abgestimmt worden sein. Sogenannte „Broker“ sollen dann mit den verschiedenen Familien der ‘Ndrangheta die gewünschte Menge Kokain sowie die Höhe der Investitionen der einzelnen ‘Ndrangheta-Familien besprochen haben. Erst wenn ein Vermittler in Südamerika die Zuverlässigkeit der Lieferanten und die Sicherheit des bevorstehenden Transports der Ware bestätigte, soll in Europa die Bezahlung der Ware veranlasst und das Kokain anschließend auf dem Luft- oder Seeweg nach Europa eingeführt worden sein.