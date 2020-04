Wie eine 19-Jährige aus Ungelsheim in Bolivien Arme unterstützt : Britta Wolbring hilft Schuhputzern von La Paz

Auf der Straße in La Paz: Britta Wolbring mit einem der maskierten Schuhputzer, die nicht erkannt werden wollen. Wegen des Coronavirus musste die junge Frau ihre Arbeit dort frühzeitig beenden. Foto: Britta Wolbring

Die 19-Jährige Ungelsheimerin wollte für ein Jahr nach Bolivien und musste frühzeitig zurück. Nun ruft sie zu Spenden auf. Der RP schilderte sie jetzt ihre Eindrücke aus Südamerika.

Als Britta Wolbring im vergangenen Jahr am Fliedner-Gymnasium in Kaiserswerth ihr Abitur hinter sich gebracht hatte, wollte sie das, was viele Menschen in ihrem Alter wollen: verreisen, die Welt entdecken, andere Kulturen kennen lernen. „Ich wollte aber keine Urlaubsreise, kein Work and Travel oder ein Jahr als Au-Pair-Mädchen verbringen“, sagt die junge Frau aus Ungelsheim. Über den Freiwilligendienst „Weltwärts“, einer Einrichtung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wurde sie aufmerksam auf das Projekt „Vamos Juntos“ des Freundeskreises Deutschland Bolivien. „Vamos Juntos“ befassst sich mit sozialer Straßenarbeit mit Schuhputzern und ihren Familien in La Paz, der Hauptstadt Boliviens.

Nachdem Britta Wolbring das Bewerbungsverfahren meisterte – hilfreich war ihr dabei auch, dass sie durch die Schule schon einigermaßen spanisch sprach – wurde sie in mehreren Seminaren auf das Jahr in Südamerika vorbereitet. „Ich bekam den Flug und die Unterkunft in Bolivien gestellt und sogar ein monatliches Taschengeld“, berichtet sie. Allzu kostspielig wurde ihr Einsatz für sie dadurch nicht. „Allerdings muss man für die Teilnahme 1500 Euro an Spendengeldern sammeln. Das habe ich durch die Kollekte beim Abi-Gottesdienst zusammenbekommen.“

Im September ging es los, ein Aufbruch in eine andere Welt. Britta Wolbring lernte das Leben der Schuhputzer in der bolivianischen Millionen-Metropole kennen. „Sie arbeiten meist maskiert, um anonym zu bleiben und nicht erkannt zu werden“, erzählt die junge Frau. Denn Schuhputzer sind in Bolivien sozial geächtet. „Sie haben mit Vorurteilen zu kämpfen und gelten oft als kriminell, gewalttätig und drogenabhängig. Inzwischen werden sie in La Paz von Vamos Juntos unterstützt und auch gewerkschaftlich begleitet.“

Britta Wolbrings Aufgabe bestand zunächst darin, die Kommunikation zwischen dem Organisationsbüro und den Schuhputzern auf der Straße zu gewährleisten und ihnen im Alltag zu helfen. „Dazu gehört auch die Begleitung zum Krankenhaus. Die Krankenversicherung in Bolivien deckt lediglich die Basics ab. Wer Antibiotika braucht oder operiert werden muss, schafft das nicht ohne Unterstützung.“ Dabei macht die Arbeit Britta Wolbring großen Spaß, und die hellhäutige junge Frau aus dem fernen Europa wird auch von der indigenen Bevölkerung respektiert. Schon bald macht die 19-Jährige auch in anspruchsvolleren Projekten mit, in dem sie zum Beispiel Frauengruppen berät und unterstützt.

Im Februar wird Corona auf einmal ein Thema. „In Bolivien wurde da gleich viel härter durchgegriffen, vor allem mit Ausgangssperren“, sagt sie. Nun brauchen die Schuhputzer dringender denn je Unterstützung, denn ihre Lebensgrundlage ist von einem auf den anderen Tag weggefallen. Anfangs organisieren die Helfer noch Lebensmittel und packen Pakete für ihre Schützlinge, doch dann lassen die Ausgangssperren das zeitlich gar nicht mehr zu.

Im Herbst will die 19-Jährige ihr Studium der Politikwissenschaft aufnehmen und sich bis dahin weiter sozial engagieren. Foto: Mike Michel

Am Ende muss Britta Wolbring La Paz verlassen, Mitte März wird sie ausgeflogen, ohne sich von den ihr Anvertrauten überhaupt noch persönlich verabschieden zu können. Sie hinterlässt Briefe und kommuniziert per Skype. Als sie wieder in Duisburg ist, hat sie das Gefühl, ein anderer Mensch zu sein. Und dass sie etwas angefangen hat, das sie nicht zu Ende bringen konnte. Ob sie noch einmal nach La Paz zurück möchte? Mit der Antwort zögert sie keine Sekunde: „Ja, auf jeden Fall.“ Ob und wann das jemals möglich sein wird, steht in den Sternen. Bevor sie im Herbst ein Studium der Politikwissenschaft beginnt, will sie sich auch hier sozial engagieren – vielleicht bei der Tafel, vielleicht bei der Obdachlosenhilfe.